Милиция задержала в Киеве семь участников акции «День гнева» - Волынец

Милиция задержала в Киеве семь участников акции «День гнева».

Об этом сообщил журналистам народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Михаил ВОЛЫНЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что среди задержанных была одна женщина, которой позже стало плохо и ее забрала скорая.

«Они («Беркут» - УНИАН) нападали на людей и обвиняют их в сопротивлении. Задержали за неповиновение и сопротивление сотрудникам милиции», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

Он отметил, что представители правоохранительных органов обещали отпустить тех, кто был задержан впервые.

Кроме того, М.ВОЛЫНЕЦ назвал фамилии задержанных. В частности, это КОХАНИВСКИЙ, ТИЩЕНКО, ПАНЧЕНКО, БЕССАРАБ, БОБЧУК и КУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит акция «День гнева». После митинга участники акции пытались подойти к зданию ВР, чтобы установить палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркута» препятствовали этим действиям. В результате чего произошла драка между участниками акции и правоохранителями.