ВР в пятницу заслушает информацию Тигипко о повышении соцвыплат
13:57, 16 мая 2011Соцполитика
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Верховная Рада Украины в пятницу, 20 мая, во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики Сергея ТИГИПКО о повышении социальных выплат.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время Согласительного совета.
По словам председательствующего, первого вице-спикера парламента Адама МАРТЫНЮКА, Верховная Рада заслушает С.ТИГИПКО по вопросу повышения социальных выплат.
«Есть решение правительства, пусть разъяснит, в чем это заключается», - сказал А.МАРТЫНЮК.
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