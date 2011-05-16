ВР в пятницу заслушает информацию Тигипко о повышении соцвыплат

Верховная Рада Украины в пятницу, 20 мая, во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики Сергея ТИГИПКО о повышении социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время Согласительного совета.

По словам председательствующего, первого вице-спикера парламента Адама МАРТЫНЮКА, Верховная Рада заслушает С.ТИГИПКО по вопросу повышения социальных выплат.

«Есть решение правительства, пусть разъяснит, в чем это заключается», - сказал А.МАРТЫНЮК.