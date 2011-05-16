В Украине около 100 тыс. человек заняты в заемном труде – эксперт

В Украине около 100 тыс. человек заняты в заемном труде.

Как отмечается в сообщении аутстаффинговой компании GPGroup, переданном УНИАН, такие данные привел директор компании Олег ВЕЛИКИЙ.

«По разным оценкам, сегодня в Украине около 100 тыс. человек заняты в заёмном труде, а в связи с новыми правилами налогообложения эта цифра вырастет минимум в полтора раза. Кстати, я уверен, что такие структурные изменения в налогообложении и последствия, связанные с переходом ЧП-шников в заёмный труд, вызовут дискуссии, связанные с отсутствием закона о заёмном труде в Украине», - сказал он.

По его словам, из-за отсутствия данного законодательства работа аутстаффинговых компаний в Украине затруднена. «В развитых экономиках использование такого рода услуг является давно и эффективно применяемым инструментом, как коммерческими, так и государственными организациями. Именно поэтому я убежден, что в связи с новой налоговой политикой государства рано или поздно Украина получит и работающий закон о трудовом займе», – прогнозирует эксперт рынка занятости.

Комментируя политику государства в данном вопросе, О.ВЕЛИКИЙ отметил: «В новых условиях существует, по сути, два выхода, не противоречащих текущему законодательству: либо брать таких сотрудников к себе в штат, либо обращаться к услугам HR аутсорсинговых компаний, которые принимают на себя ответственность работодателя за содержание персонала в штате».

По его словам, приём в штат любого дополнительного количества сотрудников всегда изменяет экономические показатели компаний, и часто не в лучшую сторону: больше сотрудников – меньше эффективность создания прибыли, тем более когда речь идет не о ключевых сотрудниках компании, а о работниках, не создающих большой добавленной стоимости. Кроме того, резко возрастает нагрузка на отделы кадров, что зачастую влечет за собой увеличение штата этого подразделения и связанные с этим расходы, начиная от заработной платы и заканчивая дополнительными затратами на рабочие места.

***Заемный труд представляет собой разновидность "неустойчивой" занятости. Специфика заемного труда заключается в том, что работники нанимаются в коммерческую фирму (кадровое агентство) с целью предоставления их в распоряжение третьей стороны (предприятия), которая устанавливает им рабочие задания и контролирует их выполнение.