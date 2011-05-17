В Украине число зарегистрированных безработных сократилось на 5,5%

В Украине количество официально зарегистрированных безработных в апреле 2011 года сократилось на 5,5%, или на 33,7 тыс. человек, по сравнению с мартом т.г., и на 1 мая составило 579,9 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

С начала года количество безработных выросло на 6,4%, или на 35 тыс. чел. (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. чел.).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 мая 2011 года составил 2,1% от общего количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 мая т.г. получали пособие по безработице, составило 421,6 тыс. чел., что на 7,6%, или на 34,8 тыс. чел., меньше, по сравнению с данными на 1 апреля т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 мая 2011 г. составила 814,95 грн., что на 5,32 грн. больше, чем на 1 апреля т.г.