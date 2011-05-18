Клюев назвал первоочередные шаги для либерализации визового режима с Евросоюзом

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ объявил первоочередные шаги для либерализации визового режима с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Координационного совета по выполнению плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Прежде всего, отметил А.КЛЮЕВ, на нынешнем этапе одним из первоочередных шагов является принятие законодательной базы, а также принятие всех нормативно-правовых актов для введения безвизового режима. «Это необходимо сделать как можно быстрее», - подчеркнул он.

Следующим шагом А.КЛЮЕВ назвал введение действенного механизма управления миграционными процессами в соответствии со стандартами Евросоюза. «Нам необходимо развить государственную миграционную службу и создать общегосударственную базу данных по контролю за миграционными потоками», - отметил А.КЛЮЕВ.

Третьим шагом, сообщил первый вице-премьер, является организация системы защиты персональных данных в соответствии с нормами ЕС.

Также А.КЛЮЕВ подчеркнул, что в Украине необходимо создать систему интегрированного управления границами. «Это очень важное задание, и быстро это сделать будет очень сложно. Но нам необходимо в этом направлении работать», - сказал А.КЛЮЕВ.

Пятым шагом он назвал создание системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, а также введение в действие документов для выезда за границу с электронным носителем биометрической информации. «Это очень важное задание, и я думаю, что мы сможем этот вопрос решить уже в текущем году», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что работа по либерализации визового режима чрезвычайно важна и находится под личным контролем Президента и премьер-министра Украины. В связи с этим заседания координационного совета будут проводиться ежемесячно.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что за срывы сроков выполнения поставленных задач виновные будут наказаны: «За срывы сроков выполнения или некачественное выполнение работы будут приниматься очень жесткие кадровые решения».

Справка УНИАН. Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима в июне 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

22 ноября 2010 года ЕС предоставил Украине План действий по отмене виз, предусматривающий законодательные изменения, ратификацию ряда международных документов и надлежащую имплементацию этих решений на практике.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещал реализовать план до осени 2011 года, в то время как эксперты называли реальным сроком выполнения всех предусмотренных мероприятий 2013-2015 г.

22 апреля 2011 г. Президент утвердил Национальный план по выполнению Плана действий относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.