Участники акции «Вперед» дали депутатам время до 8 июня

Участники акции «Вперед» требуют от депутатов всех фракций до 8 июня посетить все регионы, чтобы воочию убедиться в реальной социально-экономической ситуации на местах.

Об этом в интервью журналистам сегодня заявила народный депутат Украины Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

«Первое требование – до 8 июня представители всех областей потребовали, чтобы к ним приехали представители депутатов большинства, депутатов оппозиции и представителей исполнительной власти, чтобы на местах показать, в чем сегодня главная проблема и показать народную реформу, которая была подготовлена и предложена парламенту, которая не была включена в рассмотрение Верховной Радой Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, добавив при этом, что также в ходе сегодняшней акции протеста было принято решение организовать Народную варту, которая будет работать в Киеве до 14 июня.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, для этого специально выбраны 30 представителей, которые ежедневно будут получать пропуска в Верховную Раду с тем, чтобы мониторить, есть ли реакция на требования либо таковая отсутствует. После этого, как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, 14 июня планируется провести Народную коллегию, чтобы дальше определить план действий, «если мы увидим, что нет никакой реакции и не принимаются никакие решения».

В контексте сказанного депутат уточнила, что созданная группа будет отслеживать поступающие из Кабинета министров в парламент законопроекты.