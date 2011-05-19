ВР внесла изменения в законы об увеличении доходной части бюджетов фондов соцстрахования

Верховная Рада Украины приняла закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно увеличения объемов доходной части бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 393 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в статью 85 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”.

Ими предусмотрено, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не распространяется на обязательство банка по перечислению органам Пенсионного фонда Украины единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, на обязательство по возвращению фондам общеобязательного государственного социального страхования размещенных на депозитных счетах в банках временно свободных средств, в том числе резервов средств этих фондов.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины “О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса”. Ими предусмотрено, что во время принудительного выполнения решений суда о взыскании задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования, которая возникла до 1 января 2011 года, и задолженности этих предприятий по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины взыскание на основные средства, которые используются в процессе производства, не обращается.