В Николаеве подвели итоги проекта «Семейный разговор» по профилактике детского алкоголизма

19 мая в Николаеве состоялось рабочее совещание по подведению предварительных итогов проекта «Семейный разговор», посвященного профилактике детского алкоголизма.

Мероприятие прошло под председательством директора Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы НАПН Украины и Министерства образования и науки, молодежи и спорта Виталия Панка. В совещании приняли участие разработчики, инициаторы и исполнители проекта - 30 школьных психологов и педагогов Николаева, которые в течение полугодия проводили тренинги для учащихся и их родителей. Участники подвели итоги реализации проекта в школах города, поделились впечатлениями, мнениями, опытом и дали оценки эффективности его работы.

«Подводя первые итоги проекта, мы можем с уверенностью сказать, что нам удалось предложить эффективный способ воздействия на решение проблемы подросткового алкоголизма, включив в работу школьных психологов интерактивные занятия не только с детьми, но и с их родителями. В занятиях с подростками были также использованы методики стимулирования детского творчества», - отметил Виталий Панок.

Программа «Семейный разговор» - экспериментальный проект Украинский научно-методического центра практической психологии и социальной работы при поддержке Национальной академии педагогических наук Украины, Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Всеукраинской наркологической ассоциации. Инициаторами и финансовыми партнерами проекта выступили пивоваренная компания САН ИнБев Украина, одно из отделений которой - завод «Янтарь» - находится в Николаеве, отраслевая компания производителей пива и безалкогольных напитков «Укрпиво».

Директор Николаевского отделения ОАО «САН ИнБев Украина» Сергей Анатольевич Гавриленко отметил: «Мы рассчитываем, что те школьные психологи нашего города, которые принимают участие в совещании сегодня, нашли общий язык с подростками и их родителями. И это станет еще одним шагом в воспитании подрастающего поколения без вредных привычек, которое не самоутверждается с помощью алкоголя. Помогая в реализации этой программы, мы также стремимся еще раз обратить внимание государства и местных властей на эту проблему и прийти к тому, чтобы решать ее сообща».

Главная цель программы «Семейный разговор» - разработка и реализация инновационных методов и моделей работы по предупреждению детского алкоголизма. Основа нового подхода к профилактике употребления алкоголя подростками в этой программе - взаимодействие психологов, педагогов, родителей и детей.

Если ожидания инициаторов и разработчиков программы «Семейный разговор» оправдаются, он сможет получить продолжение в масштабах всей Украине с привлечением школьников разного возраста, а также учеников ПТУ и студентов вузов.