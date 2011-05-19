Польша поддержит Украину в заключении соглашения об ассоциации с ЕС до конца года

Польша будет поддерживать Украину в стремлении заключить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель бюро Национальной безопасности Республики Польша Станислав КОЗЕЙ на совместной пресс-конференции с секретарем СНБОУ Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

«Польша будет поддерживать эти украинские попытки, потому что это также и в интересах Польши», - сказал С.КОЗЕЙ.

Он отметил, что Польша в этом году будет председательствовать в Европейском Союзе, и как председательствующее государство может привлекать сторонников для воплощения этой цели. «И мы будем это делать», - заверил он.

В свою очередь, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что во время встречи с С.КОЗЕЕМ были обсуждены вопросы выполнения плана действий о безвизовом режиме, координации сотрудничества по вопросам безопасности при проведении Евро-2012.