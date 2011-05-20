Тигипко из-за болезни не прибыл в ВР для участия в Часе вопросов к правительству

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО не прибыл в Верховную Раду для участия в Часе вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК сообщил, что С.ТИГИПКО заболел.

Вместо него на вопросы депутатов отвечает первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР проходит Час вопросов к правительству. В правительственной ложе присутствуют члены Кабинета министров Украины, среди которых первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ, а также министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ и министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ.