В Польше надеются, что Украина до конца года сможет подписать соглашение с ЕС

Польша надеется, что Украина до конца года сможет подписать с Европейским Союзом соглашение об ассоциированном членстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом международный обозреватель польской «Газеты выборчей» Мартин ВОЙЦЕХОВСКИЙ заявил в эфире программы «Вечер с Николаем Княжицким».

«Польша, которая с первого июля будет президентом ЕС, надеется, что Украина сможет при нашем президентстве подписать это соглашение или хотя бы ратифицировать» - сказал М.ВОЙЦЕХОВСКИЙ

По его словам, создание зоны свободной торговли с ЕС является для Украины вопросом политическим.

«У меня нет сомнений, что в долгосрочной перспективе это будет очень полезно для Украины. То есть участие в зоне свободной торговли вместе с ЕС будет импульсом, чтобы модернизировать экономику. Это не только экономический вопрос. Прежде всего, политический. Вопрос, какое будущее видит для себя Украина. Хочет ли она быть частью европейского рынка с его технологиями, конкурентностью, с его возможностями для простых людей. Или хочет быть частью постсоветского рынка со всеми плюсами и минусами», - отметил польский эксперт.

Он также подчеркнул, что Европа в настоящее время внимательно отслеживает все события, которые происходят в Украине.

«Европе не безразлично, что происходит в Украине в плане демократии и свободы слова. Но по сравнению с другими странами бывшего Советского Союза, в Украине ситуация не такая плохая. И это все-таки плюс. Диалог происходит с украинской властью сейчас. Европарламент, Еврокомиссия реагируют на острые, сомнительные случаи, которые касаются вопросов демократии, свободы слова, прав человека», - сказал М.ВОЙЦЕХОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры по соглашению об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, которое должна стать частью соглашения об ассоциации. Украина и ЕС неоднократно заявляли о намерении до конца 2011 года подготовить окончательный вариант соглашения о ЗСТ.