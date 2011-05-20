Кабмин подаст в ВР согласованный законопроект о пенсионной реформе - Надрага

Первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА заявляет, что правительство в ближайшее время подаст в Верховную Раду согласованные изменения к законопроекту о пенсионной реформе, однако конкретных сроков не называет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАДРАГА заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству.

По его словам, сейчас продолжается обсуждение законопроекта о пенсионной реформе, который был обнародован ранее.

«Тот законопроект, который был наработан, он продолжает прорабатываться, потому что была поставлена задача Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и правительство проводит соответствующие обсуждения в регионах», - сказал он.

В.НАДРАГА отметил, что обсуждение проекта закона проходит с участием профсоюзов, общественности, народных депутатов и др.

«На сегодняшний день все предложения собраны, и мы в ближайшее время проработаем и выйдем с предложением принять его в первом чтении», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 мая вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что окончательный вариант пенсионной реформы почти готов.

28 апреля С.ТИГИПКО очертил основные положения проекта закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

«Мы ничего не меняем для тех, кто уже находится на пенсии. Изменения будут вводиться постепенно. Пенсионный возраст будет увеличиваться в течение 10 лет по 6 месяцев в год, увеличение пенсионного возраста для мужчин-госслужащих до 62 лет будет вводиться с 2013 года по шесть месяцев в течение четырех лет, также в течение 10 лет запланировано увеличить выслугу лет для военных на пять лет, начиная с 2013 года. Запланировано установление максимального размера пенсии, установление 12 минимальных пенсий», – сообщил вице-премьер-министр.

В соответствии с законопроектом, коэффициент замещения для госслужащих и военных будет составлять не 90%, а 80%, для минимальной пенсии минимальный стаж должен составлять не менее 15 лет, а пенсии будут начислять по среднему уровню зарплаты не за последний год работы, а за три последних года.

С.ТИГИПКО также объяснил, что в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста, люди смогут выходить на пенсию раньше, но с определенными финансовыми потерями.

Он также отметил, что закон о пенсионной реформе необходимо принять в июне – не позже начала июля. В таком случае в конце июля - в начале августа можно надеяться на положительное решение МВФ о финансовой поддержке. Речь идет о двух траншах в 1,5 млрд. долларов.