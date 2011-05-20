Задолженность по уплате единого взноса достигла 299 млн.грн. – Пенсионный фонд

На 1 мая 2011 года задолженность по уплате единого социального взноса составила 298,6 млн. грн., что на 60,1 млн. грн. больше по сравнению с данными на 1 апреля.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда (ПФ), размещенном на его официальном сайте.

Задолженность выросла в том числе из-за невыплаты заработной платы в сумме 45 млн. грн., выплаты заработной платы с выручки от реализации продукции и выплаты заработной платы в натуральной форме – 10 млн. грн., уплаты единого взноса на ненадлежащие счета – 5 млн. грн.

С начала года задолженность по уплате страховых взносов в бюджет ПФ сократилась на 79,9 млн. грн. и на 1 мая составила 2,028 млрд. грн. В структуре задолженности 1,132 млрд. грн. – это долги предприятий, которые находятся в процессе банкротства, и предприятий, не имеющих активов для погашения задолженности, 895,5 млн. грн. – долги экономически активных плательщиков.