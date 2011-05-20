Соглашение об ассоциации с ЕС предоставит преимущества украинцам

Председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануєль Пинту ТЕЙШЕЙРА считает, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предоставит значительные преимущества гражданам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Международной конференции «Украина на пути интеграции в ЕС: современное состояние и дальнейшие перспективы».

«Соглашение об ассоциации углубит отношения между ЕС и Украиной и предоставит значительные преимущества гражданам. В частности, Украина сможет увеличить свой экспорт, мы можем сотрудничать в таких отраслях, как энергетика, транспорт, окружающая среда», - сказал он.

Кроме того, по словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, это позволит создать рабочие места, повысить стандарты украинского производства. «Украина станет конкурентноспособным партнером и уровень жизни украинцев улучшится», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на встрече в Киеве в апреле т.г. высказали надежду, что до конца этого года будут завершены переговоры относительно подписания соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

«При сохранении динамики в переговорах мы сможем согласовать документ к следующему саммиту Украина-ЕС», - сказал Президент Украины, напомнив, что он состоится в декабре 2011 года в Киеве.

«2011 год будет решающим для сотрудничества между Украиной и ЕС», - сказал глава Еврокомиссии.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.