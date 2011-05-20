Механизм компенсации расходов за перевозку льготников могут пересмотреть

Механизм компенсации расходов автоперевозчикам за перевозку льготников может быть пересмотрен. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, компенсация расходов автоперевозчиков за перевозку льготных категорий пассажиров остается проблемным вопросом для автомобильной отрасли. Чтобы урегулировать эту ситуацию, в Министерстве инфраструктуры работают над изменениями в нормативно-правовые акты, в частности, говорится о выделении дотаций из бюджета и изменении механизма предоставления льгот.

«Льготы - это серьезный вопрос. Как известно, льготников перевозят не все, а лишь отдельные перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования. Но все автоперевозчики должны быть в одинаковых условиях », - отметил глава Государственной администрации автомобильного транспорта Сергей ДОБРОХОД.

По его словам, льготник может ездить в автомобильном транспорте как остальные пассажиры, выплачивая стоимость билета. А уже потом с этим проездным документом обратиться в орган социальной защиты по месту жительства для компенсации затраченных средств.

Как сообщают в министерстве, автоперевозчики обратились к представителям Министерства инфраструктуры с просьбой вынести эту проблему на обсуждение Кабинета министров Украины.

Кроме того, в министерстве поднимают вопрос тарифообразования. Как отмечается в сообщении, сейчас тарифы согласовываются соответствующими ведомствами на государственном и местном уровнях. Как отметил С.ДОБРОХОД, тарифы должна регулировать рыночная конкуренция. «Мы должны постепенно идти к прозрачным тарифам, которые будут определяться рыночной экономикой», - подчеркнул глава Государственной администрации автомобильного транспорта.