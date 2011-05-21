В Донецкой области число безработных выросло на 12%

В Донецкой области численность зарегистрированных безработных на 1 мая 2011 года составила 35 тыс. человек, что по сравнению с 1 мая прошлого года больше на 11,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Статистики отметили, что при этом численность безработных женщин возросла на 16,2%, а безработной молодежи в возрасте до 35 лет – на 21,4%.