Минюст предлагает выплачивать социальные льготы только в пределах закона о госбюджете

Министерство юстиции Украины подало в Верховную Раду законопроект, которым предлагается реализовывать выплату социальных льгот исключительно в пределах закона о государственном бюджете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Кировограде сообщил журналистам министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Имеем горькие последствия работы Верховной Рады разных созывов, когда принимались абсолютно безответственные решения. Они привели к тому, что Украина имеет несколько сотен миллиардов гривен долга перед своими гражданами по тем льготам, которые предусмотрены украинским законодательством. Потому что таких возможностей у государства не было и никогда не будет», - отметил министр.

В качестве примера А.ЛАВРИНОВИЧ назвал закон о социальной защите детей войны. «Это единственный закон на планете, где предусмотрена льгота по дате рождения», - подчеркнул он.

По мнению министра, нужно оставить и полностью обеспечить те льготные категории граждан, которые обязательно нуждаются в защите государства или которые своими поступками сделали что-то значимое для всего общества.

«В данном случае это ликвидаторы и чернобыльцы. Не знаю, кто осмелился выступить за отмену им льгот. Эти люди спасали не только Украину, но и всю Европу. А те льготы, которые касаются даты рождения кого-то, я бы откровенно предложил просто отменить», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

По словам министра юстиции, отменить льготы без внесения изменений в Конституцию с правовой точки зрения невозможно.

«Исходя из решения Европейского суда по правам человека, есть предложение, чтобы на следующей пленарной неделе Верховная Рада приняла предложенный Министерством юстиции проект закона. Все льготы остаются, но реализуются исключительно в пределах закона о государственном бюджете. И претензии на выплаты, указанные в тех законах, должны быть сняты полностью. Только с таким откровенным, честным подходом можно решить этот вопрос», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.