Кабмин повысил оклады работников 1-7 тарифных разрядов

Кабинет Министров повысил размеры должностных окладов работников 1-7 тарифных разрядов.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 11 мая 2011 года №524, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Документом предусмотрено, что должностные оклады (тарифные ставки) работников устанавливаются в таких размерах: первого тарифного разряда – 960 грн. с 1 июля, 985 грн. с 1 октября и 1004 грн. с 1 декабря 2011 года; второго – 965 грн., 990 грн. и 1009 грн.; третьего – 975 грн., 1000 грн. и 1019 грн.; четвертого – 985 грн., 1010 грн. и 1029 грн.; пятого – 995 грн., 1020 грн. и 1039 грн.; шестого – 1005 грн., 1030 грн. и 1049 грн.

С 1 июля и с 1 октября т.г. должностные оклады работников седьмого тарифного разряда устанавливаются в размерах 1015 грн. и 1040 грн. соответственно.

Также данным постановлением Кабмин поручи Министерству социальной политики до 1 августа 2011 года завершить переговоры с профсоюзами бюджетной сферы относительно установления в 2012 году размера должностного оклада работников первого тарифного разряда единой тарифной сетки и должностных окладов работников бюджетной сферы, в частности, госслужащих, с целью постепенного приближения размеров окладов к законодательно гарантированным.