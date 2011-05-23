Президент: во втором полугодии нужно повысить зарплаты и пенсии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что во втором полугодии текущего года уровень зарплат и пенсий необходимо пересмотреть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«У нас есть, безусловно, большое желание, чтобы на второе полугодие был пересмотрен бюджет. Идет перевыполнение его доходной части. Нужно посмотреть, возможно, во втором полугодии мы можем немножко повысить заработные платы, пенсии, посмотреть по Пенсионному фонду, что у нас там делается, какие проблемы», – сказал Президент.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил: “Хотя я хорошо понимаю, что у нас финансовая ситуация довольно сложна в связи с выплатой международных долгов, но давайте посмотрим, что нам дала экономика в этом полугодии и что мы можем на второе полугодие уже предложить”.

“И с точки зрения развития регионов, и достройки незавершенных объектов, дорог, объектов социальной инфраструктуры и т.п», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.