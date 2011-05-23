Азаров заверил Януковича в своевременности социальных выплат

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в своевременности социальных выплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время сегодняшней встречи Н.АЗАРОВА с главой государства.

«Во всех областях созданы достаточные запасы финансов, которые позволят выплатить отпускные, всю необходимую помощь. Здесь не будет никаких проблем ни в одной из областей», – сказал руководитель правительства.

Президент также дал конкретные поручения, связанные с подготовкой изменений к бюджету. «Экономика дает возможность пойти на досрочное повышение тарифной сетки, должностных разрядов в бюджетной сфере», – заметил Н.АЗАРОВ.