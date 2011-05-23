Кабмин утвердил порядок использования средств для предоставления помощи беженцам

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления помощи беженцам.

Данный порядок утвержден правительственным постановлением от 18 мая 2011 года №514, которое размещено на официальном сайте Кабмина.

Согласно утвержденному порядку, главным распорядителем средств является Министерство внутренних дел. Бюджетные средства направляются на: создание и содержание пунктов временного размещения беженцев, в том числе на оплату труда работников, создание условий для содержания беженцев (приобретение продуктов питания, белья, предметов первой необходимости), оплату коммунальных услуг; ведение централизованного учета лиц, подавших заявления о предоставлении им статуса беженца; предоставление первой помощи беженцам; изготовление документов, подтверждающих личность беженцев.