Центральный аппарат Минобороны сократят на 30%

Центральный аппарат Министерства обороны Украины будет сокращен на 30%.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, об этом министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ проинформировал членов Кабинета министров Украины во время заседания правительства 23 мая.

«Показатели предельной численности должностей государственных служащих и военнослужащих центрального аппарата Министерства обороны Украины будут уменьшены с 1100 до 770 человек, в том числе 74 должности военнослужащих», - сообщил руководитель отечественного оборонного ведомства.

М.ЕЖЕЛЬ также отметил, что в оборонном ведомстве разработан и подан на рассмотрение Кабмину проект распоряжения “Вопросы Министерства обороны”, подготовленный во исполнение указа Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

На сегодняшний день в Министерстве обороны Украины проходят организационные мероприятия по переходу на новую структуру и ее укомплектование военнослужащими и государственными служащими.