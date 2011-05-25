Закон о красных флагах вступил в действие

Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" относительно порядка официального использования копий Знамени Победы вступил в действие.

Соответствующий закон обнародован в сегодняшнем номере газеты «Урядовый курьер» (№93 от 25 мая 2011 года)

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

Законом предусмотрено, что “Знамя Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны”.

Данным законом предусмотрено, что будут использоваться копии Знамени Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Кроме того, предусматривается, что он будет использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проводятся органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Киеве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - Дни освобождения и Дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Предусмотрен официальный подъем в День Победы копий Знамени Победы на зданиях (мачтах, флагштоках) рядом с Государственным флагом Украины.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал данный закон об использовании красных флагов в День Победы 20 мая.