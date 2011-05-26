ВР на следующей неделе начнет рассмотрение восьми законопроектов об упрощении визового режима с ЕС

На следующей неделе Верховная Рада планирует приступить к рассмотрению пакета из восьми законопроектов, которые касаются выполнения плана по упрощению визового режима с Евросоюзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил на встрече в Киеве с государственным секретарем по вопросам ЕС МИД Испании Диего Лопесом ГАРРИДО.

А.КЛЮЕВ выразил уверенность, что в кратчайшие сроки эти документы будут приняты.

Он также заметил, что Украина значительно активизировала выполнение плана по либерализации визового режима с Европейским Союзом.

В свою очередь, комментируя последнее Коммюнике Еврокомиссии «Новый ответ изменяющемуся соседству», Д.Л.ГАРРИДО заявил, что Украина является важным партнером Евросоюза в рамках Европейской политики соседства.

Он отметил, что Украина является третьей страной по объемам финансирования со стороны ЕС после Марокко и Египта. «Нам кажется, что Украина имеет прекрасное будущее», - заявил госсекретарь по вопросам ЕС МИД Испании.

Участники встречи детально обсудили процесс переговоров Украины и ЕС относительно создания зоны свободной торговли, упрощения визового режима, а также перспективы подписания соглашения об ассоциации. Испанский дипломат выразил надежду, что все эти процессы будут успешно завершены до конца текущего года.

Справка УНИАН. Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима в июне 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

22 ноября 2010 года ЕС предоставил Украине План действий по отменые виз, который предусматривает законодательные изменения, ратификацию ряда международных документов и надлежащую имплементацию этих решений на практике.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещал реализовать план до осени 2011 года, тогда как эксперты называли реальным сроком выполнения всех предусмотренных мероприятий 2013-2015 г.

22 апреля 2011 г. Президент утвердил Национальный план по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.