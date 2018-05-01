«Успокоительное» для электората – зарплаты и пенсии вынужденно повысят

Как свидетельствует жизнь, популизм становится твердой основой украинской демократии и принципом власти. Из года в год, причем не зависимо от окраса по партийной принадлежности, она из кожи вон лезет, лишь бы понравится народу, завоевать его доверие и заручится поддержкой. Но на практике реальные цели наших верхов, которые маскируют под многообещающие идеи во благо украинцев, сводятся к примитивным вещам - борьбе за власть, обогащению и прочей атрибутике «рулевых». Народ привык - политики много говорят, но при этом ничего не делают. А если даже что-то и сдвинется с места, то, как правило, ничем хорошим для среднего украинца это не заканчивается – в одном кармане прибудет, из другого – убудет. Такие мысли навеяло заявление Президента Виктора Януковича, который считает, что во втором полугодии нужно повысить зарплаты и пенсии.

«У нас есть, безусловно, большое желание, чтобы на второе полугодие был пересмотрен бюджет. Идет перевыполнение его доходной части. Нужно посмотреть, возможно, во втором полугодии мы можем немножко повысить заработные платы, пенсии, посмотреть по Пенсионному фонду, что у нас там делается, какие проблемы», – сказал Президент во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым.

“Хотя я хорошо понимаю, что у нас финансовая ситуация довольно сложная в связи с выплатой международных долгов, но давайте посмотрим, что нам дала экономика в этом полугодии и что мы можем на второе полугодие уже предложить”, - отметил Президент.

Но, как свидетельствуют экономические показатели (правда, в подсчетах Кабмин и АП зачастую расходятся), В.Янукович или не совсем все хорошо понимает, или его не четко информируют, или заявления гаранта чистой воды популизм, который вполне понятен с учетом предстоящих выборов и текущей ситуации в стране.

Для пущей яркости демонстрации осведомленности власти о жизни украинцев прибегнем к цитатам. Так, 4 апреля Президент заявил, что увеличение поступлений в Пенсионный фонд свидетельствует об улучшении экономической ситуации в Украине – только за апрель ПФ пополнился 11,5 млрд. грн., что на 18% больше прошлогоднего показателя (по уверениям премьера, доходы ПФ, благодаря введению Налогового кодекса, растут по 1 млрд. грн. в месяц). «А что это означает – это означает, что повысилась зарплата…, что начала работать экономика», - считает В.Янукович.

«В начале 2010 года мы понимали, что идем в год с голым задом», - сказал В.Янукович. А теперь, судя по всему, Президент считает, что мы его прикрыли. Хочется напомнить его же слова, что в т.г. придется уплатить по внешним долгам 80 млрд. грн. (при бюджете страны 267 млрд. грн.). И еще привести данные ПФ - на 1 мая задолженность по уплате единого соцвзноса составила 299 млн. грн., она за апрель выросла на 60 млн. грн. Как уверяет Фонд, виной всему невыплаты заработной платы на 45 млн. грн., оплата труда с выручки от реализации продукции и в натуральной форме – 10 млн. грн., уплаты единого взноса на ненадлежащие счета – 5 млн. грн. А задолженность по уплате страховых взносов в бюджет ПФ на сегодня составляет более 2 млрд. грн.

Относительно роста поступлений в ПФ председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук отметил, что, «предоставляя информацию Президенту, авторы забыли уточнить, что раньше средства из предприятий поступали в четыре фонда. В Пенсионный фонд и в три фонда соцстрахования: по временной потери трудоспособности, от несчастных случаев на производстве и на случай безработицы. После введения так называемого «единого социального налога» деньги поступают сначала в Пенсионный фонд, а уже потом распределяются между другими фондами. Поэтому чисто математически поступления в ПФ увеличились, но к росту экономики это не имеет никакого отношения».

Кстати, как заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко, с начала года число плательщиков взносов в Пенсионный фонд и других социальных взносов сократилось на полмиллиона человек – до 13,9 млн., а количество пенсионеров осталось прежним - 13,8 млн. человек.

О чем это говорит, да о том, что экономическая ситуация ухудшается – работающих становится все меньше. А тем, кто удержался на плаву, зарплату или урезали, или платят с большими задержками. По данным Госкомстата, задолженность по выплате заработной платы в марте составила 1,3 млрд. грн. С начала года она выросла почти на 9%. Да и дефицит общего фонда госбюджета за первый квартал составил более 2 млрд. грн.

Ко всему сказанному остается добавить неопределенность с выделением очередного транша МВФ (как и его условия – повышение тарифов на энергоносители для населения, пенсионная реформа) и рост цены на российский газ (в четвертом квартале может составить 400 долл.).

Но есть вторая сторона медали идеи власти. В стране растет инфляция, и если на бумаге все выглядит вполне терпимо (с начала года – 4,7%, в годовом сравнении 9,4%), то на деле цены идут вверх неудержимо, что собственно прочувствовал каждый украинец на своем кошельке. Поэтому повышение заработных плат, а особенно пенсий, выглядит как необходимость, дабы снять социальное напряжение.

Как отмечает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, «рост цен, как правило, ускоряется в конце года, поэтому если и проводить повышение заработных плат и пенсий, то целесообразно начать процесс не позже сентябре, чтобы не упустить время. Если исходить из динамики цен в Украине, то, скорее всего, нужно говорить о необходимости роста заработных плат и пенсий, как минимум, на 20%. Это значит, что к концу 2011 года средняя зарплата должна быть не менее 2800 грн. (или 345 долл.), а средняя пенсия - не менее 1320 грн. (или 170 долл.)».

По словам эксперта, «хоть об этом не принято говорить, но рост доходной части и госбюджета, и ПФ во многом обеспечила инфляция. Повышение цен не только снижает покупательскую способность населения, но и увеличивает налогооблагаемую базу. Это, прежде всего, относится к НДС, который напрямую влияет на стоимость товара. Поэтому рост цен и рост невозврата НДС дает возможность без особых усилий наполнять госбюджет.

Скорее всего, когда говорят о повышении заработных плат и пенсий, главным источником подразумевают эмиссию гривни. Только в апреле 2011 года денежная база (эмиссия гривни) увеличилась на 6 млрд. грн. При этом на 5,6 млрд. грн. выросло количество наличных денег в обращении. Фактически эмиссия безналичной гривни плавно трансформировалась в наличку. Проведя эмиссию гривни на 22-25 млрд. можно было бы профинансировать как рост заработных плат в бюджетной сфере, так и пенсий. С учетом уже существующей денежной базы, это не такая и большая сумма - около 10% рост».

По словам А.Охрименко, «и США, и страны Западной Европы выходили из кризиса за счет эмиссии своих валют. Украина в этой ситуации не уникальная страна. На данный момент эмиссия – единственный выход».

По всей видимости, власти удастся поднять уровень нашего «благосостояния», опыт на этом поприще у нее богатый. Вот только «опекунских» денег все равно не хватит, чтобы хотя бы заплатить за коммуналку. А посему напрашивается вопрос - почему же удерживаются на плаву популистские лидеры? Да потому, что альтернативы нет. Но можно не сомневаться, что народ рано или поздно, но перестанет мириться с откровенным обманом…

Нана Черная (УНИАН)