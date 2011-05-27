Янукович: Украина хочет получить реальную перспективу вступления в Евросоюз

Варшава. Украина хочет получить реальную перспективу вступления в Евросоюз в соглашении об ассоциации с ЕС.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал в заявлении для прессы сегодня в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины акцентировал внимание на том, что сегодня продолжается работа над подготовкой соглашения об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

«В соглашении об ассоциации мы хотим сегодня получить реальную перспективу вступления Украины в Европейский Союз, и именно эта работа, она нас сегодня обязывает искать с нашими партнерами в Европейском Союзе, кандидатами по вступлению в Европейский Союз, с нашими соседями – странами Восточной и Центральной Европы - решения тех вопросов повестки дня, которые приближают Украину к европейским стандартам», - сказал Президент.

Рассказывая о сегодняшнем саммите стран Центральной и Восточной Европы, Президент отметил, что участие Украины в таком саммите является вполне закономерным. «Украина набрала оптимальную скорость в вопросах европейской интеграции, и в повестке дня стоят очень важные вопросы, такие как либерализация визового режима и выполнение дорожной карты, которую Украина получила от Европейской комиссии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Украина сегодня практически завершила работу над реализацией этой «дорожной карты», и, скорее всего, до сентября выполнит ее окончательно.