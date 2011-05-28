Коморовский: саммит Центральной Европы в Киеве важен для евроинтеграции Украины

Варшава. Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ считает проведение следующего саммита Центральной Европы в Киеве важным для евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Польши сказал на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что участники XVII саммита президентов Центральной Европы, который сегодня начал работу в Варшаве, договорились провести следующий саммит в столице Украины - Киеве в 2012 году.

Глава Польского государства сообщил, что участники нынешнего саммита поддержали идею дальнейшего расширения Европейского Союза, отметив, что среди активнейших лоббистов евроатлантической интеграции должны быть страны, которые сами недавно вступили в ЕС и НАТО.

„Главная мысль, что нужно поддержать надежды и усилия с обеих сторон – как заинтересованных (в евроинтеграции) государств, так и Евросоюза – в деле дальнейшего расширения на Восток и на территорию бывшей Югославии”, - сказал он.

„Это существенно с точки зрения европейских устремлений Украины и польских стараний для поддержки тех целей, которые стоят перед Украиной”, - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

В то же время Президент Польши оставил без ответа вопрос, видит ли он угрозу демократии в Украине из-за последних событий, среди которых, журналисты упомянули временное задержание на этой неделе бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Б.КОМОРОВСКИЙ дал ответ только на первую часть вопроса, которая касалась его двусторонних встреч, среди которых запланирован разговор с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Представитель пресс-службы польского Президента сказал УНИАН, что встреча Б.КОМОРОВСКОГО с В.ЯНУКОВИЧЕМ, согласно программе, будет одной из самых долгих из всех двусторонних встреч, которые проведет польский Президент - более получаса.