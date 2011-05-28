Трех украинцев задержали во время правозащитной конференции в Минске.

Об этом УНИАН сообщили в Киевском информационном центре Комитета международного контроля.

“Около получаса назад поступила информация о том, что в Минске в офис Белорусского народного фронта, где проходил семинар на тему реформы органов внутренних дел, пришли сотрудники милиции. Они задержали трех гражданин Украины, одного гражданина России и председателя Белорусского Хельсинского комитета Олега ГУЛАКА”, - говорится в сообщении.

Все задержанные были отправлены для проверки документов и установления личности. В данный момент связи с задержанными нет, отметили в информационном центре.

Среди задержанных украинцев: Вадим ПИВОВАРОВ, Олег МАРТЫНЕНКО, Алла БЛАГАЯ - представители Всеукраинской общественной организации "Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов".

Все они приехали сегодня в Минск для участия в правозащитной конференции.

О задержании был информирован посол Украины в Республике Беларусь.