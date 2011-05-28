Клюев: Кабмин начал готовить программу социально-экономического развития Украины

Правительство начало готовить Государственную программу социально-экономического развития Украины на 2013-2015 годы.

Об этом в своей статье в газете «Зеркало недели» заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Впервые за годы независимости мы смогли реально перейти от ручного управления страной к нормальному среднесрочному и долгосрочному планированию, без которого не бывает значимых достижений. Впервые власть имеет четкий план действий - Программу экономических реформ Президента Украины на 2010-2014 годы», - пишет А.КЛЮЕВ.

По его словам, Кабинет министров заканчивает работу над Программой социально-экономического развития страны на 2012 год. «Этот документ в первую очередь определяет цели и задачи власти в будущем году. Он также содержит конкретные показатели, по которым общество сможет оценить качество ее работы в той или иной сфере. И только на основе четкого понимания целей и задач будет формироваться государственный бюджет. Отныне схема должна быть только такой: цели - задача - механизмы - ожидаемые результаты - ресурсы (финансирование)», - заявил первый вице-премьер.

Он также отметил определяющую роль государства в долгосрочном стратегическом планировании во всех странах, достигших значительных результатов в своем развитии за сравнительно небольшие промежутки времени. «Мировой экономический кризис в очередной раз ясно показал, что бизнес - прекрасный тактик, но плохой стратег. Рынок не может планировать развитие страны. Да и вообще, это не является его задачей. И в этот раз именно государства взяли на себя роль антикризисных менеджеров. Украина, оставив позади нестабильность и постоянные конфликты во власти, сегодня имеет все возможности стать на путь постоянного экономического роста», - пишет А.КЛЮЕВ.