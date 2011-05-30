«Энергоатом» перечислит 136,5 млн. грн. на развитие социальной сферы вблизи ядерных объектов

В 2011 году ГП НАЭК «Энергоатом» перечислит местным бюджетам 136,499 млн. грн. для социальной защиты населения, которое проживает в зонах наблюдения предприятий по добыче урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что эти поступления предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

В то же время в соответствии с поручением Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности уже доработан с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении вопросов социальной защиты населения, которое проживает на территории зоны наблюдения».

Этот законопроект единогласно поддержали на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности 16 февраля 2011 года. А 2 марта текущего года Кабинет Министров Украины принял постановление №184 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2011 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения».

Организационная работа, инициированная «Энергоатомом», ускорила прохождение законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении вопросов социальной защиты населения, которое проживает на территории зоны наблюдения». После детального обсуждения рабочая группа Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса подготовила этот важный документ ко второму чтению в Верховной Раде.

Напомним, в 2010 году «Энергоатом» перечислил в государственный бюджет около 80 млн. грн. с целью компенсации риска населения, которое проживает вблизи ядерных объектов.