В Запорожье рабочие крупнейших предприятий 31 мая проведут акцию протеста против увольнений

В Запорожье рабочие крупнейших промышленных предприятий региона: Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), ЗАлКа, Запорожского титано-магниевого комбината и других промпредприятий горно-металлургического комплекса, 31 мая выйдут на акцию протеста против масштабных увольнений.

Как сообщил УНИАН председатель Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Валерий КОЗУБ, участие в акции протеста, которая пройдет в центре Запорожья, примут в общей сложности 4000 человек – представители 60-тысячного коллектива предприятий горно-металлургического комплекса региона, а также делегации из Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

«Причина проведения акции протеста – масштабные сокращения людей, которые на большинстве предприятий вызваны экономической ситуацией, спровоцированной в первую очередь, мягко говоря, «странной» госполитикой в отношении крупнейших бюджетонаполняющих предприятий региона», - сообщили в обкоме профсоюзов.

В руководстве предприятий, рабочие которых выходят на акцию протеста, информацию о проведении масштабных сокращений и его причинах подтвердили.

Так, в частности, по словам председателя правления ПАО „ЗЗФ” Павла КРАВЧЕНКО, на Запорожском заводе ферросплавов в связи с вынужденным закрытием 2 крупных цехов предприятия под сокращение попадают 1900 из 3400 рабочих.

«Основная причина сложившейся ситуации – перевод Запорожского завода ферросплавов с 2011 г. с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, что вызвало существенный рост затрат на электроэнергию, доля которой в себестоимости продукции достигла 42-47% (в зависимости от вида ферросплавов), что привело к настолько существенному снижению конкурентоспособности продукции, что по итогам работы за 5 месяцев 2011 г. мы вынуждены закрывать цеха», - сказал П. КРАВЧЕНКО.

По его словам, руководство предприятия неоднократно обращалось в НКРЭ, НАК "ЭКУ", Минтопэнерго и Кабинет министров Украины с просьбой изменить тариф, однако позитивного решения вопроса не добилось.

«В результате мы вынуждены сокращать производство, а государство - терять миллионы гривен: из-за повышения тарифов мы существенно - более чем в 2,5 раза - сократили потребление электроэнергии, в связи с чем за 5 месяцев 2011 года государство недополучило за электроэнергию 328 млн. грн.», - констатировал П. КРАВЧЕНКО.

По словам председателя Запорожского облкомитета профсоюза металлургов и горняков Украины В. КОЗУБА, в случае если и после проведения столь масштабной акции протеста рабочих государство не прислушается к их законным требованиям и не изменит свое отношение к предприятиям самой бюджетонаполняющей отрасли, профсоюз будет организовывать акции протеста в Киеве.