Кабмин внес изменения в порядок учета безработных

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок регистрации, перерегистрации и ведения учета граждан, которые ищут работу, и безработных.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 25 мая 2011 г. №538, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

В частности, в порядок внесен следующий пункт: “Во время проведения регистрации гражданина работник центра занятости с применением автоматизированной системы заполняет персональную карточку лица, которое обратилось в центр занятости, в которой отмечаются личные данные лица…, сведения о последнем месте работы или виде деятельности, основание прекращения трудовых отношений… Форму карточки утверждает Минсоцполитики”.

В случае если гражданин не имеет трудовой книжки, может быть подан ее дубликат или справка из архивного учреждения о принятии и увольнении с работы.

Для регистрации в государственной службе занятости гражданин подает копии трудовой книжки, гражданско-правового договора о выполнении работ (предоставлении услуг), диплома или другого документа об образовании, справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, которые сохраняются в его личном деле.

Лицо, которое по своим религиозным убеждениям отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщило об этом в Госналогслужбу, предоставляет копию страницы паспорта с соответствующей отметкой.

Гражданам предпенсионного возраста (мужчинам после достижения 58 лет, женщинам - 53 лет), которым на момент увольнения осталось полтора года до достижения пенсионного возраста и трудовой договор с которыми разорван, в том числе военнослужащим, уволенным по сокращению без права на пенсию, в случае, когда они имеют страховой стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет, а для лиц, которые имеют право на пенсию на льготных условиях, - стаж работы, который дает право на такой вид пенсии, при условии их регистрации в госслужбе занятости как безработных, на протяжении 7 календарных дней после увольнения, в случае отсутствия подходящей работы, выдается ходатайство в органы Пенсионного фонда.