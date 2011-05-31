Минсоцполитики потратило более 4 млн. грн. на консультантов

Министерство социальной политики потратило более 4 млн. грн. на консультантов по реализации проекта «Усовершенствование системы социальной помощи».

Отчет министерства о заключенных договорах на соответствующую сумму опубликован в газете «Урядовый курьер» от 31 мая 2011 года №97.

В частности, Минсоцполитики заключило договор с «Украинским центром социальных реформ» (Украина) на сумму 119,758 тыс. долл. Согласно договору, консультант по внедрению непрямой оценки доходов граждан, которые обращаются для назначения соцпомощи, будет осуществлять практическое введение и определение эффективности работы государственных социнспекторов в пяти пилотных управлениях труда и социальной защиты населения. Договор был заключен 15 февраля 2011 года на 4 месяца.

Также министерство заключило договор с ООО «Сахар-Реклама» (Украина) на сумму 1,516 млн. грн., включая НДС. Договором предусматривается, что консультант предоставит консультативные услуги по разработке бренда (стиля) информационной кампании относительно предоставления социальной помощи малообеспеченным семьям и медиа-план по продвижению его в национальном медиа-просторе. Договор был заключен 15 февраля 2011 года сроком на 3 месяца.

Кроме того, министерство заключило договор с European Profiles S.A. (Греция) на сумму 198,85 тыс. долл. США, включая НДС. Согласно документу, консультант будет внедрять новую типовую модель организации работы региональных органов труда и соцзащиты населения и усовершенствованную стандартную модель предоставления соцпомощи на местном уровне на базе 4-х управлений труда для определения последующей целесообразности внедрения этих моделей в масштабах страны. Договор заключен 20 декабря 2010 года сроком на 6 месяцев.