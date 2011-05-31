Главы МИД Украины и Сербии подписали соглашение об отказе от виз
13:33, 31 мая 2011Соцполитика
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Министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Сербии Вук ЕРЕМИЧ подписали соглашение об отказе от визовых требований для граждан обеих стран.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил К.ГРИЩЕНКО на совместной пресс-конференции с В.ЕРЕМИЧЕМ.
«Этот документ будет способствовать увеличению контактов, взаимных поездок, Белград - это прекрасный город, поэтому, я думаю, что будет много желающих его посетить», - сказал он.
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