Главы МИД Украины и Сербии подписали соглашение об отказе от виз

Министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Сербии Вук ЕРЕМИЧ подписали соглашение об отказе от визовых требований для граждан обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил К.ГРИЩЕНКО на совместной пресс-конференции с В.ЕРЕМИЧЕМ.

«Этот документ будет способствовать увеличению контактов, взаимных поездок, Белград - это прекрасный город, поэтому, я думаю, что будет много желающих его посетить», - сказал он.