Кабмин отозвал законопроект о пенсионной реформе

Верховная Рада Украины вернула правительству законопроект по проведению пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовало 257 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, Кабинет министров обратился с письмом в парламент относительно отзыва своего законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы Украины». Таким образом, Верховная Рада удовлетворила просьбу правительства.

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА заявил, что правительство в ближайшее время подаст в Верховную Раду согласованные изменения к законопроекту о пенсионной реформе, однако конкретных сроков не называл.

18 мая вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что окончательный вариант пенсионной реформы почти готов.

28 апреля С.ТИГИПКО очертил основные положения проекта закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

«Мы ничего не меняем для тех, кто уже находится на пенсии. Изменения будут вводиться постепенно. Пенсионный возраст будет увеличиваться в течение 10 лет по 6 месяцев в год, увеличение пенсионного возраста для мужчин-госслужащих до 62 лет будет вводиться с 2013 года по шесть месяцев в течение четырех лет, также в течение 10 лет запланировано увеличить выслугу лет для военных на пять лет, начиная с 2013 года. Запланировано установление максимального размера пенсии, установление 12 минимальных пенсий», – сообщил вице-премьер-министр.

В соответствии с законопроектом, коэффициент замещения для госслужащих и военных будет составлять не 90%, а 80%, для минимальной пенсии минимальный стаж должен составлять не менее 15 лет, а пенсии будут начислять по среднему уровню зарплаты не за последний год работы, а за три последних года.

С.ТИГИПКО также объяснил, что в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста, люди смогут выходить на пенсию раньше, но с определенными финансовыми потерями.

Он также отметил, что закон о пенсионной реформе необходимо принять в июне – не позже начала июля. В таком случае в конце июля - в начале августа можно надеяться на положительное решение МВФ о финансовой поддержке. Речь идет о двух траншах в 1,5 млрд. долларов.