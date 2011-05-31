Парламент вернул правительству законопроект о пенсионной реформе

Верховная Рада Украины вернула правительству законопроект по проведению пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовало 257 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, Кабинет министров обратился с письмом в парламент относительно отозвания своего законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы Украины». Таким образом, Верховная Рада удовлетворила просьбу правительства.

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА заявил, что правительство в ближайшее время подаст в Верховную Раду согласованные изменения к законопроекту о пенсионной реформе, однако конкретных сроков не называл.