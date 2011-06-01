В ВР поступила новая редакция законопроекта относительно пенсионной реформы - Литвин

В Верховную Раду Украины поступил доработанный проект закона относительно пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, в этом вопросе «правительство проявило молниеносную реакцию». Спикер напомнил, что только вчера парламент направил на доработку правительства данный законопроект, а уже вечером поступила его новая редакция.

«Вчера вечером я его получил и направил на рассмотрение в соответствующие комитеты», - сказал он.

В.ЛИТВИН также спрогнозировал, что этот вопрос будет рассматриваться на следующей пленарной неделе.