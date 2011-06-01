В ВР поступила новая редакция законопроекта относительно пенсионной реформы - Литвин
13:35, 01 июня 2011Соцполитика
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В Верховную Раду Украины поступил доработанный проект закона относительно пенсионной реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
По его словам, в этом вопросе «правительство проявило молниеносную реакцию». Спикер напомнил, что только вчера парламент направил на доработку правительства данный законопроект, а уже вечером поступила его новая редакция.
«Вчера вечером я его получил и направил на рассмотрение в соответствующие комитеты», - сказал он.
В.ЛИТВИН также спрогнозировал, что этот вопрос будет рассматриваться на следующей пленарной неделе.
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