Пенсионеров в Украине 13,8 млн., плательщиков в Пенсионный фонд - 14 млн.
18:00, 01 июня 2011Соцполитика
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По данным на 1 апреля т.г., в Украине количество пенсионеров по сравнению с концом 2010 года увеличилось на 60 тыс. человек – до 13 млн. 766. тыс. человек, количество плательщиков взносов в Пенсионный фонд на постоянной основе сократилось на 400 тыс. человек – до 14 млн. человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сегодня на брифинге.
По его информации, в Украине средний размер пенсии у мужчин составляет 1 тыс. 470 грн, у женщин – 1 тыс. 15 грн.
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