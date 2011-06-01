В ВР зарегистрирован доработанный законопроект о пенсионной реформе

В Верховной Раде зарегистрирован доработанный законопроект «О мероприятиях относительно законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы».

Данный документ №7455 от 31 мая 2011 года размещен на официальном парламентском портале.

Законопроектом определяются параметры функционирования ІІ уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечисление страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается внедрить, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда (ПФ). Предполагается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату внедрения системы исполнилось не больше 35 лет; размер страхового взноса составит 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается также ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, которые потеряли работоспособность (с 1 апреля 2011 года – 7,64 тыс. грн.), с распространением этого ограничения на пенсионеров, которым пенсия назначена до вступления в силу законопроекта; уменьшить размер пенсии с 90 до 80% зарплаты госслужащих; выплату досрочной (за полтора года) пенсии госслужащим, депутатам, прокурорам, судьям проводить только для неработающих пенсионеров; ограничить заработок для назначения пенсии народным депутатам, судьям, прокурорам, военнослужащим суммой заработной платы, на которую насчитывается единый соцвзнос, как для других категорий пенсионеров.

Кроме того, законопроектом предусматривается повысить пенсионный возраст для мужчин-госслужащих до 62 лет, начиная с 2013 года, постепенно в течение 4 лет; этот возраст будет предельным, институт продолжения пребывания на госслужбе будет отменен. Также предусмотрено назначение досрочных пенсий народным депутатам, в случае окончания их депутатских полномочий, не за два года до достижения пенсионного возраста, а за полтора.

С целью улучшения условий пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы при выходе на пенсию предлагается вести одноразовую помощь в размере 10 назначенных им пенсий.

Предусматривается постепенно, на протяжении 10 лет, увеличить необходимую выслугу для назначения пенсии военнослужащим и некоторым другим лицам с 20 до 25 лет, внедрив при этом ее календарное вычисление.

Для заинтересованности лиц в более длительной трудовой жизни предусматривается:

упростить механизм увеличения размера пенсии по выбору лица при отсрочке срока выхода на пенсию, в пределах первых 5 лет повышать пенсии на 0,5% за каждый месяц более позднего выхода на пенсию, в случае работы свыше 5 лет – увеличивать на 0,75% при выходе на пенсию. При этом при достижении пенсионного возраста от лица не будет требоваться обращение к пенсионным органам об отсрочке назначения пенсии.

Предлагается также повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет, а для новоназначенных пенсий повысить нормативную длительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере для женщин с 20 до 30 лет и для мужчин с 25 до 35 лет.

Правительство, как и в предыдущем варианте законопроекта, в новом также продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста для женщин. В частности, пенсионный возраст для женщин, которые получают пенсию, согласно общему закону, будет повышен с 55 до 60 лет, начиная с 1 сентября 2011 года, с постепенным увеличением его на 6

месяцев ежегодно на протяжении 10 лет. Возраст для женщин для получения государственной соцпомощи будет повышен с 58 до 63 лет.

Законопроектом предусмотрены компенсаторы в связи с повышением пенсионного возраста для женщин: за каждые полгода более позднего выхода на пенсию женщина получит увеличенную на 2,5% пенсию (за 5 лет отсрочки пенсия увеличится на 25%);

на протяжении 3 лет предлагается предоставить возможность добровольного выхода на пенсию неработающим женщинам при достижении 55 лет.

Для уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы, предлагается пересмотреть порядок назначения, перерасчета пенсий: для назначения пенсии брать размер средней зарплаты за 3 календарных года, которые предшествуют году обращения по назначению пенсии, а перерасчет пенсии проводить из средней зарплаты, по которой назначена (перечислена) пенсия; проводить перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, только после достижения пенсионного возраста; проводить назначение пенсий по зарплате лишь по данным персонифицированного учета, а по желанию лица с учетом заработной платы за 60 месяцев до внедрения персонифицированного учета – до 1 июля 2000 года; усовершенствовать механизм вычисления коэффициента зарплаты для лиц, которые получали помощь по безработице, или осуществляли уход за ребенком до 3 лет, ребенком-инвалидом.

В то же время, ожидаемый в 2011 году дефицит бюджета ПФ в размере 17,8 млрд. грн. покрывается за счет средств госбюджета. Реализация законопроекта, по мнению его авторов, позволит сократить дефицит в 2011 году на 211,6 млн. грн. Предусматривается, что при принятии законопроекта уменьшение расходов солидарной системы пенсионного страхования в 2012 году составит 2,501 млрд. грн.

Напомним, законопроект о реформировании пенсионной системы был зарегистрирован Кабинетом Министров в парламенте 13 декабря (№7455). Позже документ был направлен в правительство на доработку.