Столичные пляжи не готовы к купальному сезону - МЧС

Места массового отдыха населения на водных объектах Киева не готовы к купальному сезону 2011 года.

К такому выводу пришла Госинспекция гражданской защиты и техногенной безопасности столичного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая провела плановую проверку столичных пляжей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, проверка касалась состояния соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах, а также деятельности поисково-спасательной службы КП «Плесо» относительно готовности ее к реагированию на чрезвычайные ситуации.

На территории Киева существует 61 объект массового отдыха людей на воде, из них 30 имеют пляжи, отметил начальник Госинспекции гражданской защиты и техногенной безопасности ГУ МЧС Киева Александр КОМАШКО, и большинство из проверенных мест массового отдыха возле воды не отвечает требованиям безопасности. В частности, по его словам, отсутствуют документы на право открытия и функционирования пляжей, не организовано постоянное дежурство сезонных спасательных постов, отсутствуют ограничительные буи, не установлены стенды с информацией об основных правилах безопасного поведения на воде и оказании первой медицинской помощи утопающим.

Как подчеркнул А.КОМАШКО, все это создает опасность отдыхающим и может привести к трагическим последствиям. Со стороны же руководителей объектов отдыха робота по исправлению недостатков проводится на не надлежащем уровне, сказал он.

А.КОМАШКО также отметил, что на сегодняшний день осуществлена паспортизация лишь одного из существующих пляжей, оборудованы спасательными постами лишь 10 пляжей, из них - 6, которые обслуживает КП «Плесо».

По результатам плановой проверки объектовая аварийно-спасательная служба КП Киевской городской государственной администрации «Плесо» признана не готовой к действиям по назначению, сообщил он.

В свою очередь, начальник группы водолазно-спасательных работ Специального аварийно-спасательного отряда ГУ МЧС Украины в Киеве Юрий БИЛЕЦКИЙ отметил, что на сегодня столичное МЧС привело необходимые технические и плавсредства в готовность. В этом году работники МЧС спасли на воде 11 человек, отметил он.

МЧС также призывает граждан быть крайне осторожными во время пребывания возле воды.

По данным спасателей, на протяжении 2010 года во время отдыха на воде в Киеве погибли 96 человек, с начала 2011 года – 8, из них 1 ребенок.