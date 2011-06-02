Єфремов: правительство изменило 11 основополагающих параметров пенсионной реформы

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что правительство в доработанном законопроекте о проведении пенсионной реформы изменило 11 основополагающих параметров.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Правительство внесло новый документ на замену отозванного законопроекта», - сказал О.ЕФРЕМОВ.

По его словам, сегодня на заседании фракции Партии регионов депутаты уже обсуждали зарегистрированный законопроект о пенсионной реформе.

«Мы послушали сегодня доклад вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, он был достаточно убедителен с экономической точки зрения. Мы рассмотрели все вопросы, которые правительство предлагает внести изменения этим законом и взяли паузу для того, чтобы наши эксперты, специалисты, которые занимаются социальными вопросами, проанализировали предложения и сделали соответствующие выводы», - добавил он.

В то же время народный депутат не стал уточнять, какие изменения внесены в законопроект. А.ЕФРЕМОВ только отметил, что законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин в течение 10 лет на полгода с отложенным введением этой нормы на три года.

«Это достаточно сложный документ, он требует, в том числе, и политической смелости для его принятия», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Верховной Раде был зарегистрирован доработанный законопроект «О мероприятиях относительно законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы».

Законопроектом определяются параметры функционирования ІІ уровня (накопительного) пенсионной системы.

Кроме того, законопроектом предусматривается повысить пенсионный возраст для мужчин-госслужащих до 62 лет, начиная с 2013 года, постепенно в течение 4 лет; этот возраст будет предельным, институт продолжения пребывания на госслужбе будет отменен. Также предусмотрено назначение досрочных пенсий народным депутатам, в случае окончания их депутатских полномочий, не за два года до достижения пенсионного возраста, а за полтора.

С целью улучшения условий пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы при выходе на пенсию предлагается вести одноразовую помощь в размере 10 назначенных им пенсий.

Предусматривается постепенно, на протяжении 10 лет, увеличить необходимую выслугу для назначения пенсии военнослужащим и некоторым другим лицам с 20 до 25 лет, внедрив при этом ее календарное вычисление.

Правительство, как и в предыдущем варианте законопроекта, в новом также продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста для женщин. В частности, пенсионный возраст для женщин, которые получают пенсию, согласно общему закону, будет повышен с 55 до 60 лет, начиная с 1 сентября 2011 года, с постепенным увеличением его на 6 месяцев ежегодно на протяжении 10 лет. Возраст для женщин для получения государственной соцпомощи будет повышен с 58 до 63 лет.

Для уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы, предлагается пересмотреть порядок назначения, перерасчета пенсий.