Павловський: Кабмин не вносил изменений в законопроект о пенсионной реформе

Народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция «БЮТ-Батькивщина») заявляет, что Кабинет министров не вносил изменений в законопроект о пенсионной реформе, который был зарегистрирован вчера в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАВЛОВСКИЙ заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Изменили несколько запятых и несколько букв – ничего, по сути, не изменилось. Это тот же непопулярный законопроект, который отклонили в парламенте два профильных социальных комитета. Остаются те же раздражающие нормы», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

В частности, по его словам, речь идет о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет с 1 сентября 2011 года. «Якобы там есть такая поблажечка – временно, на протяжении трех лет предлагается предоставить возможность женщине добровольно выбирать, когда ей идти на пенсию – в 55 или в 60 лет», - добавил он.

По словам народного депутата, также остается норма о повышении на 10 лет трудового стажа для выхода на пенсию – для женщин с 20 до 30 лет, а для мужчин – с 25 до 35 лет.

Кроме того, утверждает А.ПАВЛОВСКИЙ, военнослужащие фактически лишаются права выхода на пенсию за выслугу лет, поскольку, согласно законопроекту, военнослужащий сможет получать свою пенсию, начисленную за выслугу лет, лишь после достижения пенсионного возраста, а с момента выхода на пенсию.

«Все людоедские меры, которые были в предыдущем законе, – они остались. Поэтому даже номер закона они не поменяли», - считает А.ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Верховной Раде был зарегистрирован доработанный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Сегодня лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что правительство в доработанном законопроекте о проведении пенсионной реформы изменило 11 основополагающих параметров.