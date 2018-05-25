Кабмин "изменил" пенсионной реформе

Аплодисменты на трибуне - жест политического факира, отвлекающего толпу для проведения очередного трюка

Правительство Николая Азарова, которое отличается «тщательным» подходом к решению любой проблемы и фискальным принципом давления на законодательную цепочку власти, на днях проявило не свойственную ему прыть. 31 мая Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о пенсионной реформе, а новая редакция документа была подана в парламент 1 июня. Спикер Владимир Литвин отвесил Кабмину аплодисменты - «правительство проявило молниеносную реакцию». Только не уточнил, на что…

ЕС и МВФ торопят…

А следовало бы пояснить, что особую проворность правительства спровоцировало заявление высокопоставленного европейского дипломата, что ЕС может заморозить финансовую помощь Украине из-за проблем с Международным валютным фондом, «сейчас все выглядит так, что правительство Украины не смогло выполнить свои обязательства». По словам дипломата, речь идет о 610 млн. евро, решение о предоставлении которых было принято еще летом прошлого года. Основными проблемными вопросами остаются пенсионная реформа и доведение тарифов на газ для населения до соответствующих рыночным ценам.

Кстати, деньги Евросоюз намерен был дать в кредит на 15 лет. Кроме того, этим решением предусматривалось предоставление Украине еще 110 млн. евро помощи из выделенных в 2002 году, но не использованных 200 млн. евро.

Сумма вроде небольшая, но с учетом того, что финансовая ситуация в стране желает лучшего (несмотря на официальные статданные), власть засуетилась – уж кому, как не ей, знать, что на самом деле происходит в Украине…

Украинские верхи поспешили успокоить Брюссель – все обязательства перед МВФ будут выполнены до середины июля. Уж очень они заинтересованы в очередном транше Фонда, 1,5 млрд долл. найдут применение. Правда, никто до сих пор не знает, куда идут эти деньги и зачем в принципе они нам, ведь экономика, по уверению власти, восстанавливается семимильными шагами. Если на оплату займов, которых собралось, по подсчетам специалистов, на общую сумму порядка 100 млрд долл., то нужно признать – страной руководят особо одаренные экономисты. По данным МВФ, на долю Украины на начало 2011 года приходились примерно каждые два из девяти долларов задолженности всех стран перед Фондом по стандартным кредитным программам. Мы на этом поприще уступаем только Греции и Румынии.

11 пенсионных новшеств – игра вне правил

Так вот, все эти европейские «виражи» и спровоцировали пенсионные новшества.

Первое – предлагается ограничить максимальные пенсии 10 прожиточными минимумами и распространить действие этой нормы на пенсии, которые были назначены ранее.

Сразу стоит оговориться – обратного действия законы не имеют. Это признает и вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко. Он не исключает, что такое нововведение может быть обжаловано в Конституционном Суде. Спрашивается, зачем же тогда демонстрировать народу свою отличительную черту - справедливость. Как по мне, так те, кто относится к категории пенсионных максималов, вообще могут обойтись без такой мелочи…

Теперь об идеях, которые, по мнению С.Тигипко, “сделали еще более мягким решение по пенсионной реформе”.

Предлагается отнести медицинских и педагогических работников к категории пенсионеров, которые при выходе на пенсию получают 10 назначенных пенсий.

Спасибо хоть за это. Особенно с учетом зарплат в этих сферах…

Кабмин предлагает повысить до 62 лет по 6 месяцев с 2013 года ежегодно пенсионный возраст для мужчин, имевших статус госслужащих и приравненных к ним.

Забота о госслужащих для нашей страны традиционна. При выходе на пенсию чиновников такого ранга, как правило, их «коллеги» по работе делают запрос в высшую инстанцию, дескать, не можем обойтись без таких ценных сотрудников. К просьбам прислушиваются, и рабочий стаж чинуш продолжает наматывать обороты. Кто же откажется посидеть еще годик-третий с приличной зарплатой и в теплом кресле... Теперь можно будет обойтись без челобитной…

Забыв о таких подробностях госслужбы, правительство, скорее всего, повышает срок выхода на пенсию относящимся к ней мужчинам, дабы успокоить женщин – не только вас обяжем работать дольше. Что касается прекрасной половины, то ей предоставят возможность добровольного выхода на пенсию при достижении 55 лет в течение следующих 3-х лет при условии общего стажа не менее 30 лет и увольнения с работы. В случае трудоустройства, выплата пенсии приостанавливается, однако этот стаж будет досчитываться.

Облегчение, конечно, есть. У слабого пола постсоветского поколения, безусловно, стажа хватит, чтобы сделать выбор. Но именно он как раз и невелик. Размеры пенсий вынудят работать дальше…

Предлагается также увеличить за 10 лет, по 6 месяцев ежегодно, календарную выслугу лет военнослужащим до 25 лет. К календарной выслуге за каждый год обучения в военных учебных заведениях будет учитываться в выслуге лет по 6 месяцев за год обучения.

Я не понимаю, зачем, к примеру, в Киеве столько военкоматов. Достаточно и двух – на левом берегу и правом. Причем в каждом сидят десятки капитанов, майоров, полковников. Попасть туда, не секрет, стоит большой «благодарности». Чем занимаются военные комиссариаты, тоже не стоит расписывать. Так вот, если их сократить по стране, то на пенсии военнослужащим, которые действительно занимались всю жизнь делом, хватит без реформаторства.

Еще одна инициатива - до 1 января 2016 года предоставляется возможность для назначения пенсий учитывать зарплату за 60 месяцев до 1 июля 2000 года.

Хорошо, если повезло в прошлые времена зарабатывать прилично. Но не забывайте, что все суммы будут проиндексированы, причем не в вашу пользу.

По предложению профсоюзов, в законопроекте предлагается ввести ограничение зарплаты для назначения пенсии суммой, с которой уплачен единый пенсионный взнос.

Кабмин также инициирует приравнять народных депутатов к другим категориям пенсионеров в части назначения досрочных пенсий.

Эту заботу даже не стоит комментировать…

Повышается размер зарплаты для начисления пенсии в объеме 10% заработка с исключением периодов получения помощи по безработице.

Для уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы, предлагается пересмотреть порядок назначения, перерасчета пенсий.

Вот вроде и все изменения. Они, скоре, косметические, нежели реформаторские. А без радикальных шагов Украина может не выбраться из долговой ямы. На 1 апреля количество пенсионеров в стране, по сравнению с концом 2010 года, увеличилось на 60 тыс. человек – до 13 млн. 766. тыс., а число плательщиков взносов в Пенсионный фонд сократилось на 400 тыс. – до 14 млн. человек. По-моему, очень яркий пример, чтобы задуматься, если учесть, что в нынешнем году дефицит ПФ может составить, по разным оценкам, 18 млрд грн.

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявил, что оппозиционные фракции не будут голосовать за поданный Кабмином закон. В то же время он считает, что провластное большинство до конца текущей сессии примет его. «Мне кажется, что подход правительства по этому вопросу будет заключаться в следующем: это будут деньги в обмен на пенсионный возраст для женщин. Я думаю, что правительство выбирает деньги (кредит МВФ), и я прогнозирую, что законопроект до конца этой сессии будет принят», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Народный депутат Андрей Павловский («БЮТ-Батькивщина») считает, что Кабинет министров не вносил изменений в законопроект о пенсионной реформе, «изменили несколько запятых и несколько букв – ничего, по сути, не изменилось. Это тот же непопулярный законопроект, который отклонили в парламенте два профильных социальных комитета. Остаются те же раздражающие нормы». «Все людоедские меры, которые были в предыдущем законе, – они остались. Поэтому даже номер закона они не поменяли», - сказал депутат.

Как отметил экс-первый заместитель министра труда и социальной политики (2005-2010 гг.) Павел Розенко, проведенное Кабинетом министров «всенародное обсуждение» пенсионной реформы оказалось фикцией, а своим некачественным законопроектом правительство дискредитирует саму идею проведения реформ в Украине.

«В новом варианте законопроекта правительство не учло ни одного существенного предложения экспертов, научных работников, представителей общественных организаций, профсоюзов. Кабинетом министров полностью проигнорированы и рекомендации парламентских слушаний по вопросу проведения в Украине пенсионной реформы, которые состоялись еще 16 февраля 2011 года в Верховной Раде», - отметил эксперт.

По его словам, «правительство оставило без изменений, как общую идеологию проведения пенсионной реформы, так и наиболее противоречивые нормы законопроекта. В частности, в его новой редакции оставлены без изменений намерение увеличить на 5 лет пенсионный возраст для женщин, увеличить на 10 лет обязательный страховой стаж для получения пенсии, изменена также общая формула начисления пенсий. Будут также ограничены в своих правах все работающие пенсионеры, военнослужащие, научно-педагогические работники, чернобыльцы и другие категории граждан».

«Хочу напомнить, что лишь увеличение страхового стажа и изменение формулы начисления пенсии приведет к уменьшению пенсионных выплат каждому будущему пенсионеру, по меньшей мере, на 250 гривен, что в условиях нынешнего социально-экономического кризиса будет способствовать резкому обнищанию наиболее незащищенных категорий наших граждан - пенсионеров», - отметил П.Розенко.

«После внесения «нового варианта» пенсионной реформы для всех стало очевидным - нынешний социально-экономический блок правительства не способен на проведение никаких реформ в социальной сфере в интересах украинских граждан. Некомпетентность, непрофессиональность и нежелание слушать никого, кроме себя, – характерные особенности нынешнего состава Кабинета министров», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Верховная Рада должна проявить принципиальность при определении дальнейшей судьбы пенсионной реформы. «Очевидно, что принимать решение о возвращении зарегистрированного законопроекта в Кабинет министров нет никакого смысла. Именно поэтому единственным вариантом в этой ситуации является признание правительственного законопроекта неприемлемым и отклонение его с одновременным обращением к Президенту Украины относительно персональной ответственности членов Кабинета министров за фактическое блокирование проведения реформы в социальной сфере на протяжении последних 15 месяцев», - резюмировал П.Розенко.

P.S. Буквально день в день с появлением в Раде нового варианта пенсионной реформы на заседании Кабмина, проходившего при участии Президента, состоялась показательная "рубка" голов, отвечающих за ЖКХ. Президент уволил вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Виктора Тихонова и первого замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Юрия Хиврича. И хотя эксперты недоумевают, почему эти персоналии пострадали за недоработки в тех сферах, которые им не больно-то и подконтрольны, однако механизм кадровых перетасовок запущен. Зацепит ли он "социальный" блок правительства, пока неясно. Хотя в данной ситуации конкретные просчеты и персонально ответственные за них, если верить экспертам, совпадают.

Елена Быстрицкая (УНИАН)