Верховная Рада приняла закон о штрафных санкциях

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в статьи 19 и 43 Закона Украины «Об охране труда».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 290 народных депутатов из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что для предприятий, независимо от форм собственности, или физических лиц, которые, в соответствии с законодательством, используют наемный труд, расходы на охрану труда составляют не менее 0,5% фонда оплаты труда за предыдущий год.

За нарушение законодательства об охране труда и невыполнение предписаний (распоряжений) должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда юридические и физические лица, которые, в соответствии с законодательством, используют наемный труд, привлекаются органами исполнительной власти по надзору за охраной труда к уплате штрафа в порядке, установленном законом.

Уплата штрафа не освобождает от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.

Максимальный размер штрафа не может превышать 5% среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год юридического или физического лица, которое, в соответствии с законодательством, использует наемный труд.

За нарушение требований, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 19 этого закона, юридическое или физическое лицо, которое, в соответствии с законодательством, использует наемный труд, платит штраф из расчета 25% от разницы между расчетной минимальной суммой расходов на охрану труда в отчетном периоде и фактической суммой этих расходов за такой период.

Неуплата или неполная уплата юридическими или физическими лицами, которые, в соответствии с законодательством, используют наемный труд, штрафа влечет за собой начисление пени на неуплаченную сумму штрафа (его части) из расчета 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, которая действовала в период такой неуплаты, за каждый день просрочки.

Средства от применения штрафных санкций зачисляются в государственный бюджет Украины.