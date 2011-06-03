Кабмин утвердил правила оформления виз для въезда в Украину

Кабинет министров Украины утвердил Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

Соответствующее постановление от 1 июня № 567 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, уполномоченными органами, которые имеют право оформлять, выдавать, продлевать срок действия визы или отменять ее, является дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины; департамент консульской службы МИД; представительство МИД на территории Украины.

Решение об оформлении визы принимается в отношении каждого иностранца и лица без гражданства отдельно работником уполномоченного органа, на которого возложены соответствующие обязанности согласно письменному решению МИД. Для оформления визы иностранцы и лица без гражданства лично или через уполномоченное лицо подают обращение об оформлении визы и необходимые документы в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Департамент консульской службы МИД или представительство МИД на территории Украины оформляет визы в пункте пропуска через государственную границу иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли заблаговременно оформить визы в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины и имеют уважительные причины безотлагательно въехать в Украину, в частности: с дипломатической или со служебной целью по ходатайству органов государственной власти Украины; с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Украине по ходатайству МЧС; с целью безотлагательного медицинского лечения или участия в захоронении близкого родственника, что подтверждено соответствующими документами; в случае необходимости транзитного проезда через территорию Украины членов экипажей иностранных судов, которые находятся в украинских портах, при наличии выписки из судовой роли; с целью активизации взаимодействия в сфере культуры и спорта, а также обеспечения интересов в сфере внешней политики или других сферах, являющихся жизненно важными для общества, или по гуманитарным вопросам. Порядок въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину с отмеченной целью устанавливается МИД.

Визы оформляются как разовые на срок от 5 до 15 дней.

Визы для въезда в Украину граждан Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Республики Маврикий, Республики Эль Сальвадор, Республики Сейшельские Острова и Турецкой Республики с целью туризма могут быть оформлены в пункте пропуска через государственную границу департаментом консульской службы МИД или представительством МИД на территории Украины при наличии соответствующих документов, которые подтверждают туристический характер поездки согласно Закону Украины “О туризме”, как разовые сроком до 15 дней.

За оформление виз дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины справляется консульский сбор по таким тарифным ставкам, если другое не предусмотрено международными договорами Украины: разовая виза — 85 дол.; двукратная виза - 130 дол.; многократная виза - 200 дол. За срочное оформление виз или оформление их во внерабочее время консульский сбор справляется в двойном размере. Срочное оформление виз осуществляется по желанию иностранцев и лиц без гражданства в случае наличия возможности.