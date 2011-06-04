Из 13,7 млн. пенсионеров в Украине работают 2,9 млн. человек – Тигипко

Из 13,7 млн. пенсионеров в Украине работают 2,9 млн. человек, сообщил вчера вечером в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер» вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Из 13,7 млн. пенсионеров в Украине работают 2,9 млн. человек. Причем желание работать увеличивается. В 2010 году на пенсию вышли 615 тыс. человек, из них 288 тыс. остались работать», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, пенсионная реформа предусматривает, что, выходя на пенсию, человек будет получать и пенсию, и зарплату. Данная норма не будет касаться государственных служащих и 10 категорий работников, которые приравниваются к госслужащим.

Также вице-премьер отметил, что сокращение максимального уровня пенсий в Украине коснется только 14 тысяч человек.