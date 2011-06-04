Харьковская облгосадминистрация будет бороться с невыплатой зарплат жесткими методами

Харьковская облгосадминистрация будет применять жесткие методы борьбы с невыплатой зарплат, стипендий и пенсий и накоплением долгов по ним.

Как сообщает сайт Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил во время заседания трехстороннего социально-экономического совета заместитель председателя ОГА Игорь ШУРМА.

«Ровно год назад мы договорились об определенном алгоритме действий Харьковской облгосадминистрации в направлении уменьшения долгов по зарплате и взносам в Пенсионный фонд. Мы всем официально заявили, что сначала мы будем апеллировать к руководителям предприятий, и предупредили, что в случае непогашения задолженности будем действовать таким образом: обращаться в ведомства, Кабинет министров, если не будет результатов, будем обращаться в районную прокуратуру, если и тогда не будет результатов – будем обращаться в областную прокуратуру. Сегодня эти 5 шагов исчерпаны. Поэтому теперь мы приступаем к прагматичным, жестким, но вынужденным шагам», - сказал И.ШУРМА.

По его словам, отныне заседания областной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплатам, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам будут проходить исключительно в помещении областной прокуратуры.

«Сейчас областная прокуратура изучает опыт Днепропетровской области, а именно, каким образом там очень быстро уменьшили долги по зарплате и взносам в Пенсионный фонд на 80%. После 15 июня днепропетровский метод в рамках требований законодательства будет работать в Харьковской области», - заявил И.ШУРМА.

Как сообщила на заседании начальник Главного управления труда и социальной защиты населения облгосадминистрации Елена ЗАХУЦКАЯ, общая задолженность по выплате зарплат в Харьковской области на 1 мая составляла 160,2 млн. грн.

По ее данным, «долги с начала года возросли с 77,5 млн. грн. до 117,9 млн. грн. за счет роста долга на трех крупнейших государственных предприятиях города: Харьковском государственном производственном авиационном предприятии, ГП «Завод им. Малышева», ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко». Задолженность на 134 экономически активных предприятиях составляла 136,7 млн. грн., до 1 апреля увеличена на 1,1% или на 1,5 млн. грн., к началу этого года - на 29,4% или на 31,1 млн. грн.».

Е.ЗАХУЦКАЯ также сообщила, что, по данным мониторинга, с начала мая общие долги по выплате зарплат уменьшены на 7,2 млн. грн. (4,5%) за счет их сокращения на экономически активных предприятиях.