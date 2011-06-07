Президент Румынии считает возможным расширение ЕС еще на 8 стран

Брюссель.Президент Румынии Трайан БАСЕСКУ считает возможным расширение Европейского Союза еще на 8 стран до 2018 года.

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью британской The Daily Telegraph.

По словам Т.БАСЕСКУ, среди возможных новых членов ЕС – страны Западных Балкан, Молдова и Турция.

“Это общая точка зрения Бухареста и Лондона. На этот момент времени мы можем представить расширение ЕС на Западные Балканы, Молдову и Турцию. Мы не можем сейчас представить более широкого Европейского Союза», - сказал он.

«Будет 35, возможно к 2018 или 2020, когда процесс будет завершен», - добавил Т.БАСЕСКУ.

Вместе с тем, по словам Президента Румынии, расширение будет зависеть от того, как ЕС сможет выйти из экономического кризиса.