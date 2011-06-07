ООН признала доступ в интернет одним из неотъемлемых прав человека

Организация Объединенных Наций признала право на доступ в интернет одним из неотъемлемых прав человека.

Как сообщает Lenta.ru, об этом говорится в докладе ООН.

Таким образом, отключение конкретных регионов от всемирной сети с июня 2011 года считается нарушением прав человека.

Авторы сообщения отмечают, что резолюция ООН была принята 3 июня, когда без интернета осталась Сирия, где продолжаются столкновения между оппозицией и правительственными войсками.

Согласно документу, принятому ООН, распространение информации в сети должно быть максимально свободным, ограничиваясь лишь теми ситуациями, когда оно может привести к нарушению чьих-нибудь прав. В качестве примера такой ситуации приводятся утечки данных вследствие кибератак.

Принципы, схожие с позицией ООН, вошли в новую киберстратегию США, принятую в середине мая 2011 года. В документе, принятом Госдепартаментом в частности присутствуют такие позиции как обеспечение повсеместного доступа к сети и сотрудничество с ресурсами и организациями, способствующими выражению общественного мнения через интернет.