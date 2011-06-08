Всемирный банк и МВФ согласовали изменения в пенсионную реформу

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) согласовали изменения к законопроекту о пенсионной реформе, предложенные правительством Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра социальной политики Сергея ТИГИПКО.

По словам С.ТИГИПКО, законопроект о пенсионной реформе «с вероятностью 99% будет проголосован народными депутатами до конца парламентской сессии».

По мнению правительственного чиновника, в проведении пенсионной реформы больше всего заинтересованы именно пенсионеры. „Во время доработки законопроекта о пенсионной реформе правительство пошло на серьезные уступки, в закон были внесены 11 принципиальных изменений, начиная от введения единоразовой выплаты при выходе на пенсию врачам, учителям и работникам социальной сферы и заканчивая упрощением механизма пересчета пенсии”, - сказал С.ТИГИПКО во время совещания в министерстве. По его словам, данные изменения согласованы как с профсоюзами, так и с работодателями, и правительство не допустит ситуации, когда нормы законопроекта о пенсионной реформе будут ухудшены между первым и вторым чтением.

«В первом варианте законопроекта мы предлагали ограничить пенсии 12 минимумами, но по результатам общественного обсуждения сейчас мы прописали ограничение на уровне 10-ти. Максимальная пенсия по Украине после проведения реформы не будет превышать 7640 грн., а в конце года размер максимальной пенсии повысится до 8000 грн. Более того, правительство предлагает распространить эту норму и на тех пенсионеров, которым высокие пенсии уже назначены, – сейчас такие пенсии получают 14,4 тыс. людей”, - подчеркнул вице-премьер-министр.

Это предложение критикует часть народных депутатов, в частности представители коммунистической партии, которые отмечают неконституционность этой новации. Наибольшую критику со стороны коммунистов вызывает норма законопроекта, которая не позволяет работающим народным депутатам пенсионного возраста получать одновременно и заработную плату, и специальную пенсию, – это предложение правительства затрагивает интересы нескольких десятков депутатов-пенсионеров. «Ограничение пенсии существует почти во всех европейских странах, и это несправедливо, когда 60% пенсионеров получают меньше тысячи гривен в месяц, а несколько тысяч пенсионеров получают ежемесячно десятки тысяч гривен», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован доработанный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Напомним, законопроект о реформировании пенсионной системы был зарегистрирован Кабинетом министров в парламенте 13 декабря (№7455). Позже документ был направлен в правительство на доработку и поступил в парламент с изменениями уже в июне 2011 года. По словам С.ТИГИПКО, законопроект может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе.